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«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Кудряшов — Робутти: когда пройдет и время начала трансляции

В Москве 26 апреля пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Дмитрий Кудряшов.
Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

26 апреля пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном бою подерутся россиянин Дмитрий Кудряшов и аргентинец Леонардо Робутти. Вечер бокса состоится в Москве на площадке волейбольной арены «Динамо».

Поединки основного карда начнутся в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов турнира в столице.

Видеотрансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 апреля в прямом эфире и бесплатно пройдет на канале РЕН ТВ. Начало в 23.00 мск.

В соглавном событии вечера бокса в Москве подерутся Олег Фомичев и Николай Данилов.

Ознакомиться с полным кардом турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 апреля можно в материале. Все бои пройдут в формате четырех раундов по три минуты по правилам профессионального бокса.

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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