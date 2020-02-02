Сборная Германии завоевала золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Оберхофе. Немцы показали результат 2 минуты 22,678 секунды.

Второе место заняла команда США (2.22,748), третье — представители Латвии (2.22,778).

Россия в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, а также экипажа Александр Денисьев/Владислав Антонов стала четвертой (2.23,153).

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Германия — 2.22,678

2. США — 2.22,748

3. Латвия — 2.22,778

4. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) — 2.23,153