Германия победила в командных соревнованиях в Оберхофе, Россия — четвертая
16:11
Сборная Германии завоевала золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Оберхофе. Немцы показали результат 2 минуты 22,678 секунды.
Второе место заняла команда США (2.22,748), третье — представители Латвии (2.22,778).
Россия в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, а также экипажа Александр Денисьев/Владислав Антонов стала четвертой (2.23,153).
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Командные соревнования
1. Германия — 2.22,678
2. США — 2.22,748
3. Латвия — 2.22,778
4. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) — 2.23,153
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