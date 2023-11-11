Канчельскис опроверг новости о возможном уходе из «Тобола»

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис опроверг «СЭ» информацию о возможном уходе из команды из-за конфликта с совладельцем клуба Алимжаном Калдияровым.

Ранее об этом сообщало издание Metaratings.ru.

«Первый раз про это слышу. Никаких проблем у нас нет. Я работаю каждый день, у меня все хорошо. Все идет в рабочем режиме. Ни про какие конфликты не слышал», — сказал Канчельскис «СЭ».

54-летний специалист занимает пост генерального директора «Тобола» с июля 2023 года. Контракт с экс-футболистом рассчитан до конца 2023 года.