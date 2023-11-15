Metaratings: «Тобол» ведет переговоры о расторжении контракта с Канчельскисом
Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис ведет переговоры с казахстанским клубом о досрочном расторжении контракта.
Причиной увольнения Канчельскиса с должности стал конфликт с совладельцем клуба Алимжаном Калдияровым, утверждает Metaratings.ru
Ранее гендиректор «Тобола» опроверг информацию о возможном уходе из команды.
54-летний специалист занимает пост генерального директора «Тобола» с июля 2023 года. Контракт с экс-футболистом сборной России рассчитан до конца 2023 года.
Источник: Metaratings.ru
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