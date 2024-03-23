Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сердце ломается и разрывается»

Защитник «Тобола» Иван Миладинович выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

«В Астане разница во времени с Москвой — плюс два часа, так что я узнал о случившемся только сегодня утром, — приводит «РБ Спорт» слова Миладиновича. — Почитал новости в Телеграме, тяжело было смотреть все эти кадры — столько детей там было, столько людей. К сожалению, видел и видео расстрелов. Очень тяжело. Даже не знаю, как передать эмоции. Сердце ломается. Разрывается. Хочу выразить соболезнования пострадавшим, их семьям».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Московской области был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 115 человек.