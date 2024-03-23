Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Казахстан
Футбол

23 марта, 15:48

Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сердце ломается и разрывается»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Тобола» Иван Миладинович выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

«В Астане разница во времени с Москвой — плюс два часа, так что я узнал о случившемся только сегодня утром, — приводит «РБ Спорт» слова Миладиновича. — Почитал новости в Телеграме, тяжело было смотреть все эти кадры — столько детей там было, столько людей. К сожалению, видел и видео расстрелов. Очень тяжело. Даже не знаю, как передать эмоции. Сердце ломается. Разрывается. Хочу выразить соболезнования пострадавшим, их семьям».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Московской области был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 115 человек.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Иван Миладинович
0
Читайте также
Бойцы ММА, боксеры и борцы поддержали жертв теракта в «Крокус Сити Холле»
Илья Малинин выиграл чемпионат мира с мировым рекордом
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Опубликовано видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус»
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Билялетдинов ушел с поста главного тренера «Ак Барса»
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА уступает «Автомобилисту» и рискует вылететь из плей-офф
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Михаил Кравец отправлен в отставку, СКА снова проиграл «Автомобилисту»
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Невероятный разгром «Авангарда» и победа «Трактора»
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» уступило «Трактору», «Авангард» — «Локомотиву»
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловчев-младший рассказал, почему его назвали Евгением
Новости
RSS RSS
Все новости