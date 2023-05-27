Оглушительная сенсация на чемпионате мира. Германия победила США и сыграет в финале!

63-летнее проклятие американской сборной снять никак не получается.

Чемпионат мира

1/2 финала

США — Германия — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: А. Так — 5 (О`Коннор, Гримальди), 1:11 — 1:0. Гримальди — 5 (А. Так), 3:56 — 2:0. Тиффельс — 2 (бол., Фишбух, Кахун), 12:22 — 2:1. Шубер — 1 (Штурм, Петерка), 16:03 — 2:2. Эйссимонт — 1 (О`Коннор, Гарлэнд), 28:47 — 3:2. Небельс — 3 (Кахун, Гаванке), 58:37 — 3:3. Тиффельс — 3 (Кахун, М. Мюллер), 67:32 — 3:4.

Вратари: Десмит — Нидербергер (58:21 — 58:37).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (10+9+8+6) — 26 (7+8+8+3).

Судьи: Бьерк, Хрибик.

Выход сборной США в финал чемпионата мира-2023 должен был стать самой логичной вещью очередного мирового первенства. Нынешняя звездно-полосатая банда студентов была абсолютно лучшей командой на турнире. Она без особого напряга раскидала со своего пути всех соперников по группе А, вышла в плей-офф с первого места и производила впечатление максимально сбалансированной машины, которая играла в яркий хоккей и практически не знала проблем на всей дистанции. Казалось, золотой матч неизбежен. Но тут перед ними появились не признающие авторитетов немцы, выкинувшие с турнира швейцарских соседей, и все надежды на долгожданное чемпионство полетели в тартарары.

Хотя начиналось все для команды Дэвида Куинна сегодня предельно радужно. Американцы достаточно легко и играючи повели 2:0 уже к четвертой минуте после голов Алекса Така и Рокко Гримальди. Однако сборная Германии не только не рассыпалась, но и успела отыграться еще до первого перерыва, ответив шайбами двух представителей немецкого чемпионата Фредрика Тиффельса и Максимилиана Шубера.

Звездно-полосатые же сподобились на третью заброшенную только в середине второго периода усилиями Майка Эссимонта, здорово сыгравшего на добивании после своего же броска. И долгое время именно гол нападающего «Тампы», постаравшегося сегодня искупить свое глупый большой штраф в матче со Швецией, позволял США вести в счете. Вот только победным он так и не стал.

Европейцы во второй половине матча не были принципиально сильнее соперника, играя с ним на встречных курсах. Но в конце концов все-таки нашли спасение за 1:23 до конца третьего периода, когда смогли снять вратаря и навалиться на ворота Кейси Десмита. И если со щелчком Леона Гаванке и первым добиванием от Доминика Кахуна американский голкипер справился, то после третьей ковыряшки от серебряного чемпиона Пхенчана Марселя Небельса оказался бессилен.

Ну и почему овертайме немецкий спаситель не должен был хотеть украсить свою карьеру не только финалом Олимпиады, но и финалом чемпионата мира? Правда, в дополнительной 10-минутке еще одним героем Бундестим стал не он, а 28-летний нападающий мюнхенского «Ред Булла» Фредерик Тиффельс, не попавший в 2018-м году в итоговой состав серебряной команды Марко Штурма. Когда соперники уже постепенно готовились к серии буллитов, он легко разогнался по левому борту, качнул Лэйна Хатсона и классно бросил с кистей в дальнюю девятку, сорвав североамериканское противостояние в матче за золото, которое в первом периоде казалось неизбежным.

А ведь сегодняшний сенсационный выход в финал стал не первым и даже не вторым в истории сборной Германии. Бундестим уже играла в решающих матчах ЧМ в 1930-м и 1953-м. Причем в первом случае соперником немцев были канадцы, с которыми они вновь сыграют на данной стадии спустя 93 года! И нужно ли говорить, что для команды Андре Туриньи парни Харольда Крайса завтра точно не будут сладкой булочкой.

Что до невероятно симпатичных американцев, то им остается лишь посочувствовать. Последний раз они преодолевали порог полуфинала в седом 1960-м. Нынешний турнир был прекрасной возможностью разбить 63-летнее проклятие. Но теперь им придется перенести борьбу с ним на следующий год.