Германия была близка к историческому триумфу. Но победила опять Канада

В отсутствие России родоначальники хоккея обошли нашу сборную по числу золотых медалей на ЧМ.

Чемпионат мира. Финал

Канада — Германия — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Петерка — 6 (Зайдер, М. Мюллер), 7:44 — 0:1. Блэй — 5 (Кребс, Нейберс), 10:47 — 1:1. Фишбух — 2 (Кастнер, Зайдер), 33:47 — 1:2. Крауз — 6 (бол., Кребс, Уигар), 37:28 — 2:2. Блэй — 6 (Гласс), 44:51 — 3:2. Тоффоли — 3, 51:51 — 4:2. Лотон — 3 (п.в., Куинн, Крауз), 58:06 — 5:2.

Вратари: Монтембо — Нидербергер (56:39 — 58:06).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (12+7+9) — 23 (7+9+7).

Судьи: Бьерк, Макфарлейн.

28 мая. Тампере. Nokia Arena.

Когда сборная Канады объявляла состав на очередной чемпионат мира, мы по традиции плевались и говорили, что родоначальники хоккея опять отправляют в Европу 325-й состав, унижающий ламповый майский турнир. Но исключал ли кто-то его заранее из числа претендентов на золото? Нет, нет и еще раз нет. Опыт прошлых лет не позволял совершить подобную ошибку, даже когда они валяли дурака в группе.

Многих могло удивить, что канадцы начали финал вторым номером и отказались от активного прессинга в угоду оборонительным построениям 1-1-3 или 1-3-1 в средней зоне. Однако абсолютно аналогично команда Андре Туриньи играла и в четвертьфинале против Финляндии, где во многом перетерпела соперника. Поэтому сегодняшняя ставка на надежность не выглядела для традиционно активных «Листьев» чем-то крамольным: сила нынешней кленовой сборной — в гибкости и вариативности.

Не стал сюрпризом и классный старт от не признающих авторитетов немцев, которые со старта первого периода выглядели нацеленными на бросок и старались навязать сопернику собственные скорости. И эта активность помогла парням Харольда Крайса уже на 8-й минуте наказать североамериканцев на пересменке и вполне логично открыть счет. Несколько символично, что первый гол европейцев организовали Моритц Зайдер и Джей-Джей Петерка — два главных таланта этой сборной Германии, которые вместе с Леоном Драйзайтлем и Тимом Штюцле долгие годы будут ключевыми лицами немецкого хоккея.

Канада же в очередной раз доказала — с ее индивидуальным мастерством ей не нужна куча моментов, чтобы забивать, и достаточно оперативно ответила шайбой Сэмми Блэя, который сумел забросить во всех трех матчах плей-офф.

Аналогичную картину можно было увидеть и во второй двадцатиминутке. Канадцы явно играли с оглядкой на свои ворота и старались отвечать контратаками. Германия же, у которой после позднего полуфинала с США было на несколько часов меньше на восстановление, не думала сбрасывать скорости и отказываться от игры первым номером. И еще один размен голами Даниэля Фишбуха и Лоусона Крауза стал логичным итогом 40 минут.

Но, как и пять лет назад в Пхенчхане, стать чемпионами немцам оказалось не суждено. В третьем периоде их мечты разбились о дубль переродившегося в матчах на выбывание Блэя и гвоздь от капитана «Кленовых» Тайлера Тоффоли, который неотразимым кистевым в «домик» Маттису Нидербергеру наказал соперника в очередной контратаке «2 в 1». К счастью для Андре Туриньи, преимущества в две шайбы хватило его парням, чтобы спокойно довести матч до победы.

Уступив в финале, сборная Германии смогла влюбить в себя многих нейтральных болельщиков и подтвердить статус самой прогрессирующей хоккейной нации, но не сумела стать страной, выигравшей ЧМ и по футболу, и по хоккею. Впрочем, посыпать голову пеплом и долго грустить не стоит — нынешнее поколение «Бундестим» будет только прибавлять и вряд ли уперлось в свой потолок. А вот Канада спустя два года вернула себе чемпионство и вышла на первое место в истории по количеству побед на мировых первенствах, обойдя СССР и его правопреемницу в лице России. И как же жаль, что сделала она это в отсутствие своего вечного соперника.