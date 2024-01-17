Двуличие ИИХФ: под давлением НХЛ организация вернула Израиль на турниры спустя шесть дней

Международная федерация снова поставила себя в глупое положение.

Иногда сложно искать логические объяснения действиям, которые совершает ИИХФ. Международная федерация хоккея не раз дискриминировала сама себя непоследовательными решениями. Нечто подобное произошло со сборной Израиля. 11 января ИИХФ отстранила ее от участия в турнирах под эгидой организации из соображений безопасности. Ограничения федерации — следствие активных боевых действий, развернутых между израильской армией и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в октябре 2023 года.

Израилю отводится скромное место в большой хоккейной семье (не уверен, насколько сейчас уместно употреблять этот термин). В рейтинге ИИХФ сборная занимает только 33-е место, а выступает на чемпионате мира второго дивизиона группы А. Собственно, от турнира, который в конце апреля примет сербская столица Белград, Израиль и отстранили по январскому решению федерации. Однако под давлением разных сторон президент ИИХФ Люк Тардиф быстро дал заднюю и разбанил израильтян, допустив молодежную команду до МЧМ в третьем дивизионе. Ограничения продержались шесть дней.

Фото IIHF

«Шестидневщина Тардифа» войдет в историю международного хоккея. Никогда прежде Израиль не привлекал столько внимания, как в последнюю неделю. И не уверен, что это случится в ближайшем будущем. Отстранение Израиля резко обеспокоило НХЛ. Лига выпустила заявление (детали легко найдете на официальном сайте), в котором пояснила детали санкций против сборной. Позиция НХЛ вызвала удивление, ведь лига в международных делах привыкла самоустраняться, когда для этого представляется возможность, и не поднимать большой шум.

Ближайший турнир, на котором сыграет сборная Израиля, — МЧМ-2024 третьего дивизиона. Он запланирован в Болгарии на конец января. ИИХФ получила гарантии безопасности от Министерства спорта Болгарии и местного олимпийского комитета. Последовательности в подобном решении так же мало, как и шансов израильской сборной в ближайшие годы подняться в элитный дивизион. Тардиф намеренно избежал конфликта с НХЛ, пойдя на поводу у лиги, и не в первый раз выставил организацию в смешном виде.

Позиция ИИХФ (которая появилась не на пустом месте) легко обнулилась после вмешательства в дело офиса Гэри Беттмэна. Каждая сторона преследует свои интересы, и они выходят за границы «опасений за безопасность участников соревнований». ИИХФ не хочет ссориться с НХЛ перед ближайшим олимпийским циклом. На Играх-2026 обсуждается участие сильнейших хоккеистов. Без одобрения Беттмэна этого не произойдет. Не станет удивлением, если в будущем ИИХФ продолжит танцевать под музыку, которую поставят коллеги из НХЛ. Североамериканская лига давно показала, какая организация действительно имеет авторитет в хоккейном мире.