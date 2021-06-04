Злой ROC, или «Вас и Латвия бы обыграла». Как Рига прощалась со сборной России на ЧМ

Траур русскоязычных рижан и ухмылки канадских болельщиков.

За 15 тысяч рублей Россию поддержать были не готовы

15 лет в Олимпийском электрум-центре проходил саммит НАТО. Наверное, даже он был большим раздражителем для России, чем нынешняя сборная Канады. Да и сам по себе проходил повеселее. Потому что на фоне всех тех слов про «классическое противостояние, особый настрой и т. п.» оказалось, что Россия сподобилась только на 25 бросков в створ и один гол за 62 минуты.

Ну да ладно — подвигов в атаке никто на трибунах и не ждал. Хотя с каждым перерывом курящие на улице роптали все сильнее: «Почему играем, как с Данией? Где «Красная машина?» Но применяли это все на Финляндию: «Вот им точно сольем...» Но не понадобилось. Машина вчера так и не поехала.

Хотя борьбы было много: усердствовали Тимкин, Тарасенко (и за это они получали удаления). Но борта на арене в Риге от канадских чресел трещали громче, чем болели трибуны.

Когда на них зашел, глаз обрадовался — наших-то много! Вместе со всеми волонтерами человек 300 на арене набиралось. Но, к сожалению, в основном это были гости и официальные лица с бейджами. Не будет же Владислав Третьяк или другие ветераны заряжать с барабаном. А актив на чемпионат мира так и не прорвался. Казалось бы, если купили билет за 15 тысяч рублей, надо оторваться! Но в Электрум-центре было камерно, как в Домском соборе на органном концерте или театре драмы. Обычно мы гордимся, что русские фанаты находятся где угодно и везде слышны лучше всех. Вчера показалось, что это отсутствие пассионарности передалось команде через границу «пузыря», борты. Конечно, мешали маски, рассадка. В общем, теперь вы знаете истинную причину поражения.

Реакция трибун на решающий гол #РоссияКанада

Наши в шоке, канадцы празднуют pic.twitter.com/t1nsSwc7kS — Lublineс93 (@Lublinec931) June 3, 2021

Русских болельщиков едва не отфильтровали

Могли спасти положение чудом оказавшиеся под стенами арены псковичи, собравшиеся проникать сквозь вход без билетов. Не свезло.

Русские болельщики приехали из Пскова и собираются попасть на матч с Канадой. Тактика очень крутая) pic.twitter.com/VbpD5jJFZt — DmitriKouznetsov (@Lublinec93) June 3, 2021

Вообще до начала действа у входа скопилось сразу несколько русских болельщиков, которых собирались отфильтровать и отправить домой. У одних сертификат о прошедшем заболевании из Германии, у других с вакцинации прошло 12 дней, а не 14. Но надо отдать должное латвийским организаторам — в итоге они пошли навстречу и пустили всех.

Впрочем, если оно того и стоило, то только бесплатно, а никак не 165 евро. Театр драмы был, но никак не первосортный. Неслучайно после матча русскоязычные рижане говорили, что такую Россию и Латвия бы обыграла.

«Латвия бы тоже Россию обыграла». Мнение рижского болельщика о #РоссияКанада pic.twitter.com/sxzjGde8qE — Lublineс93 (@Lublinec931) June 3, 2021

И это далеко не единичное мнение. Хозяевам, кстати, реально не повезло — все четыре команды вышли в полуфиналы из их группы. Самым сумасшедшим болельщиком вчера тоже был латыш — местный еж-талисман Спайки, прыгавший с сектора на сектор, пытавшийся выброситься на площадку и безуспешно поднять волну. Как бы ни говорил вице-президент ФХР Роман Ротенберг о том, что появление зрителей «даст импульс сборной», этого не произошло. По крайней мере, 100 болельщикам это не удалось.

На выходе с арены у российского автобуса тоже было гробовое молчание. На вопросы «почему не получилось?» — пожатия плечами или «не знаю». Вряд ли тут действительно есть о чем говорить. Слава богу, хоть автографы волонтеру дали. Правила «пузыря» для нас в ближайшие часы будут уже неактуальны.

Сборная России покидает чемпионат мира по хоккею. pic.twitter.com/utfYGaIgvu — Lublineс93 (@Lublinec931) June 3, 2021

Конец эпохи «Красной машины»?

В общем, камерная атмосфера и молчание наших випов и игроков — все это походило на грустные похороны сборной России. Возможно, даже конца всей той эпохи попыток сделать из нее «новую сборку». Это была, безусловно, успешная идея с точки зрения маркетинга и продаж мерча. Но при этом вряд ли она соответствовала результатам.

Мы всего лишь одна из топ-сборных, как Швеция или Финляндия. Может, пора это просто признать? И середняком будет легче бороться с канадским комплексом? Потому что довольные ухмылки канадских болельщиков (представьте, есть такие, кто переехал оттуда в Латвию) вчера немного покоробили. Они будто не сомневались в успехе. Ну, мы же Канада, ребята. А вы держитесь там. Хорошего настроения, так сказать.

«Ну держитесь, чего». Латышский болельщик сборной Канады празднует победу над Россией pic.twitter.com/8OYiPv4Im7 — Lublineс93 (@Lublinec931) June 3, 2021

Может, вообще синий цвет в форме попробовать? То и дело ходили слухи, как клубы КХЛ использовали шаманов и колдунов. Так что смена цвета — это еще вполне разумно. А там и к натальным картам соперников перейдем. Тем более все это очень подходит под официальное название нашей команды — злой ROC над ней висит уже не первый год. И перед Пекином прошедший чемпионат мира оставил больше вопросов, чем дал ответов.