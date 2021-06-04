Злой ROC, или «Вас и Латвия бы обыграла». Как Рига прощалась со сборной России на ЧМ
За 15 тысяч рублей Россию поддержать были не готовы
15 лет в Олимпийском электрум-центре проходил саммит НАТО. Наверное, даже он был большим раздражителем для России, чем нынешняя сборная Канады. Да и сам по себе проходил повеселее. Потому что на фоне всех тех слов про «классическое противостояние, особый настрой и т. п.» оказалось, что Россия сподобилась только на 25 бросков в створ и один гол за 62 минуты.
Ну да ладно — подвигов в атаке никто на трибунах и не ждал. Хотя с каждым перерывом курящие на улице роптали все сильнее: «Почему играем, как с Данией? Где «Красная машина?» Но применяли это все на Финляндию: «Вот им точно сольем...» Но не понадобилось. Машина вчера так и не поехала.
Хотя борьбы было много: усердствовали Тимкин, Тарасенко (и за это они получали удаления). Но борта на арене в Риге от канадских чресел трещали громче, чем болели трибуны.
Когда на них зашел, глаз обрадовался — наших-то много! Вместе со всеми волонтерами человек 300 на арене набиралось. Но, к сожалению, в основном это были гости и официальные лица с бейджами. Не будет же Владислав Третьяк или другие ветераны заряжать с барабаном. А актив на чемпионат мира так и не прорвался. Казалось бы, если купили билет за 15 тысяч рублей, надо оторваться! Но в Электрум-центре было камерно, как в Домском соборе на органном концерте или театре драмы. Обычно мы гордимся, что русские фанаты находятся где угодно и везде слышны лучше всех. Вчера показалось, что это отсутствие пассионарности передалось команде через границу «пузыря», борты. Конечно, мешали маски, рассадка. В общем, теперь вы знаете истинную причину поражения.
Русских болельщиков едва не отфильтровали
Могли спасти положение чудом оказавшиеся под стенами арены псковичи, собравшиеся проникать сквозь вход без билетов. Не свезло.
Вообще до начала действа у входа скопилось сразу несколько русских болельщиков, которых собирались отфильтровать и отправить домой. У одних сертификат о прошедшем заболевании из Германии, у других с вакцинации прошло 12 дней, а не 14. Но надо отдать должное латвийским организаторам — в итоге они пошли навстречу и пустили всех.
Впрочем, если оно того и стоило, то только бесплатно, а никак не 165 евро. Театр драмы был, но никак не первосортный. Неслучайно после матча русскоязычные рижане говорили, что такую Россию и Латвия бы обыграла.
И это далеко не единичное мнение. Хозяевам, кстати, реально не повезло — все четыре команды вышли в полуфиналы из их группы. Самым сумасшедшим болельщиком вчера тоже был латыш — местный еж-талисман Спайки, прыгавший с сектора на сектор, пытавшийся выброситься на площадку и безуспешно поднять волну. Как бы ни говорил вице-президент ФХР Роман Ротенберг о том, что появление зрителей «даст импульс сборной», этого не произошло. По крайней мере, 100 болельщикам это не удалось.
На выходе с арены у российского автобуса тоже было гробовое молчание. На вопросы «почему не получилось?» — пожатия плечами или «не знаю». Вряд ли тут действительно есть о чем говорить. Слава богу, хоть автографы волонтеру дали. Правила «пузыря» для нас в ближайшие часы будут уже неактуальны.
Конец эпохи «Красной машины»?
В общем, камерная атмосфера и молчание наших випов и игроков — все это походило на грустные похороны сборной России. Возможно, даже конца всей той эпохи попыток сделать из нее «новую сборку». Это была, безусловно, успешная идея с точки зрения маркетинга и продаж мерча. Но при этом вряд ли она соответствовала результатам.
Мы всего лишь одна из топ-сборных, как Швеция или Финляндия. Может, пора это просто признать? И середняком будет легче бороться с канадским комплексом? Потому что довольные ухмылки канадских болельщиков (представьте, есть такие, кто переехал оттуда в Латвию) вчера немного покоробили. Они будто не сомневались в успехе. Ну, мы же Канада, ребята. А вы держитесь там. Хорошего настроения, так сказать.
Может, вообще синий цвет в форме попробовать? То и дело ходили слухи, как клубы КХЛ использовали шаманов и колдунов. Так что смена цвета — это еще вполне разумно. А там и к натальным картам соперников перейдем. Тем более все это очень подходит под официальное название нашей команды — злой ROC над ней висит уже не первый год. И перед Пекином прошедший чемпионат мира оставил больше вопросов, чем дал ответов.
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