Системный сбой. Канада победила Россию в этом году на всех топ-турнирах

«Кленовые листья» обыграли нас в этом сезоне на всех уровнях.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

Россия — Канада — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Тимкин — 1 (Орлов, Каменев), 34:32 — 1:0. Хенрик — 5 (бол., Браун, Комтуа), 45:03 — 1:1. Манджапане — 5 (Стэчер), 62:12 — 1:2.

Вратари: Бобровский — Кемпер.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (8+9+7+1) — 24 (6+9+7+2).

Судьи: Бьерк, Норд.

3 июня. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Не согласен с теми, кто считал четвертьфинал между Россией и Канадой главным матчем чемпионата мира. Историческая вывеска, приправленная традиционными репликами про войну, тускнеет на фоне составов команд, на которые, разумеется, все же стоит делать поправку. Канада собрала самый неубедительный ростер за последние годы — без звезд первого и даже второго порядка. Только к концу группового этапа «Кленовые листья» проснулись, нащупали взаимодействия, но тем не менее на четвертьфинал выходили в статусе андердогов.

Россияне превосходили соперника и по совокупному мастерству, и по показанному в группе хоккею. За команду Валерия Брагина говорили надежная защита с ведущими энхаэловцами и более сбалансированное нападение. Но у русских есть национальная особенность — мы сами себе создаем проблемы, решить которые получается далеко не всегда.

Выбор вратаря на четвертьфинал — одно из самых сложных решений для Брагина за его тренерскую карьеру во взрослой сборной. Перед матчем определил для себя главный аргумент, из-за которого было бы правильнее бросить под танки Сергея Бобровского. Канадцы — не раздражители для него. Он отлично знаком с их манерой игры — напористой и агрессивной, когда форвард устанавливает лежак с зонтиком на пятаке и экранирует перед вратарем. Хоккею с дальними набросами и добиваниями. Бобровский отыграл надежно, без откровенных ляпов, но сборная с ним проиграла. И можно ли теперь ставить в укор штабу сборной выбор Сергея на четвертьфинал?

Сегодня все было в руках российской команды — брагинцы со стартового вбрасывания включили повышенную передачу и понеслись забирать свое. Бобровского первый раз потревожили (и сразу опасно) только на шестой минуте. Канадцы сбили темп к середине отрезка и все чаще проверяли Сергея. Но вратарь «Флориды» каждым движением излучал уверенность. Вспомните, как в первом периоде он хитро и нагло вводил шайбу в игру после того, как поймал ее ловушкой. Это показатель того, что голкипер чувствует дух игры.

Ожидаемо из состава выпал Максим Шалунов. Как бы классно лучший снайпер Кубка Гагарина ни выглядел с белорусами, ни старался креативить и даже забросил первую шайбу на ЧМ, но против канадцев он остался в запасе. Центрить в звене с Толчинским и Бурдасовым привычно заявили Павла Карнаухова, который с улыбкой расталкивал «Кленовых» на пятаке. Как будто вышел не на четвертьфинал ЧМ, а на тренировку по бенди с товарищами из ЦСКА. Именно его звено, запершее канадцев в зоне, заставило соперника первый раз нарушить правила. Но большинство россиян не сработало. По первой двадцатиминутке вспомнить особо нечего, кроме проблем с началом атак у наших защитников, нескольких стычек и промаха Владимира Тарасенко из выгодной позиции.

Большинство канадцев в начале второго периода прошло острее. «Кленовые» неплохо двигали шайбу в нашей зоне, выводили форвардов под броски — Бобровский не без помощи защитников выстоял. Схвативший фол Евгений Тимкин позже исправился и открыл счет на 35-й минуте. Перед четвертьфиналом отмечал, что обеспечить разницу в атаке у россиян могут разные игроки и в рукаве Валерия Брагина достаточно джокеров на любой вкус. Гол Тимкина (первый на этом турнире и первый за сборную вообще) только подтверждает это.

Судьи отработали сегодня неидеально — спорных решений хватало в обе стороны. Поэтому не нужно припоминать им сомнительное удаление Владимира Тарасенко, которое канадцы и реализовали в начале третьего периода. Адам Хенрик вышел из-под опеки перед воротами и замкнул передачу с лицевой линии. К Бобровскому — никаких претензий. Удивило, насколько пассивно россияне вышли на решающий отрезок. После пропущенной шайбы россияне приободрились, перевели шайбу в чужую зону, но в основное время никто голами не порадовал.

Россияне собственноручно смазали концовку. А у канадцев — в каком бы составе они ни выходили — есть врожденный инстинкт убийцы. Они почувствовали, что в третьем периоде у соперника что-то идет не плану. Сразу добавили в движении и сравняли счет, при этом могли забрасывать и вторую шайбу в основное время. А в овертайме в формате «три на три» «Кленовые», в составе которых «нет ни одного известного хоккеиста», сообразили гол-шедевр и отправили соперника в отпуск.

Сейчас можно искать виновных и критиковать всех направо и налево. Можно искать оправдания и защищать хоккеистов и руководство сборной. Но только не стоит говорить, что если бы мы играли несколько матчей, то победили бы во всех остальных. Лучше задуматься о том, что канадцы остановили «Красную машину» на всех значимых турнирах — на юниорском, молодежном и теперь взрослом чемпионатах мира — за один сезон. Это ли не показатель системного сбоя?