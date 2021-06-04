«Они выбили главного фаворита турнира». Что пишут в Канаде о победе над Россией
Vaughan Today: «От матча с Россией не ждали ничего хорошего»
Этот турнир очень тяжело складывался для сборной Канады. Команда проигрывала матчи, которые обязана была выигрывать, и начала чемпионат с трех поражений подряд. И в плей-офф Канада пробилась в статусе в лучшем случае темной лошадки.
Так что от матча с Россией не ждали ничего хорошего. Да мало кого вообще интересовала судьба этой команды.
Но она смогла сотворить настоящее чудо и выбить главного фаворита турнира на стадии четвертьфинала.
Ottawa Citizen: «Подвиг Стэчера в овертайме выглядит удивительным»
Трой Стэчер давно заработал репутацию надежного игрока. Защитника, которого вы смело можете ставить в третью пару и быть уверенными, что он не подведет.
Но техничный проход через всю площадку? Такого от него не ожидал никто.
Именно поэтому ему подвиг в овертайме четвертьфинала чемпионата мира выглядит еще более удивительным.
Стэчер совершил сольный проход и выложил шайбу на клюшку партнеру по команде. Эндрю Манджипане оставалось только не промахнуться по воротам.
В интервью после матча Стэчер отметил, что он продемонстрировал нечто похожее на последней тренировке. После этого Шейн Доан — помощник генерального менеджера сборной Канады и бывший игрок НХЛ — отчитал его за то, что Трой не делает что-то подобное в игре.
Видимо, критика пошла на пользу.
Daily Hive: «Канада не привыкла считать себя аутсайдером на хоккейной площадке»
Сборная Канады не привыкла считать себя аутсайдером на хоккейной площадке. Но именно в таком статусе команда подходила к четвертьфиналу.
Сборная слабо выступила на групповом этапе и не без удачи смогла просто выйти в плей-офф.
Большинство звезд НХЛ отказались ехать на чемпионат мира в Латвию. Что говорить, если лидерами сборной считались такие люди, как Адам Хенрик, Коннор Браун или Дарси Кемпер. Три человека из этого состава и вовсе еще не задрафтованы клубами НХЛ.
Но, кажется, сборная нашла свою игру. И это случилось в идеальный момент.
CBC: «Канада лишь чудом вышла в плей-офф»
Сборная Канады потерпела три поражения подряд на старте турнира. Она лишь чудом вышла в плей-офф.
Россия же выиграла шесть из семи матчей на групповой стадии и уверенно заняла первое место в своей группе.
Тем не менее именно Канада прошла дальше в плей-офф. И теперь канадцы встретятся с США. Последний раз эти сборные встречались на этой стадии ЧМ в далеком 1950 году.
Sports Illustrated: «Это большое событие для Канады»
Матч между сборными России и Канады на международном уровне — это всегда событие. В каком бы состоянии команды ни находились.
И четвертьфинал чемпионата мира в Риге не стал исключением. Канадцы победили в овертайме со счетом 2:1.
Это большое событие для сборной Канады. После столь неудачного группового этапа победа над принципиальным соперником — большое достижение. И весьма неожиданное.
TSN: «На этом турнире может произойти все что угодно»
Перед началом четвертьфинала задача казалась очень сложной. Не невозможной, но крайне трудно решаемой.
Когда Трой Стэчер закончит карьеру, повтор его сольного прохода в овертайме должен стать первыми кадрами прощального видео. И финальными. Невероятный момент, невероятные финты, невероятный пас и невероятные эмоции. Потрясающий финал напряженного матча.
Это чемпионат мира-2021. На этом турнире может произойти все что угодно.
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