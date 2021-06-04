Статистические итоги поражения от Канады.

Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ) и в восьмой раз в XXI веке осталась без медалей чемпионата мира по хоккею. Однажды — в 2004 году — россияне не смогли преодолеть второй групповой турнир, шесть раз уступали в четвертьфинале и один раз — в матче за третье место.

Главный тренер россиян Валерий Брагин пополнил группу специалистов, которым на дебютном турнире не удалось попасть в полуфинал. Владимир Юрзинов и Александр Якушев также начинали работу с командой с пятого места, Илья Воробьев на первом в карьере чемпионате был шестым, Владимир Плющев — седьмым. Причем для Юрзинова и Плющева первые турниры остались единственными, Якушев через год упал на 11-е место, а Воробьев добрался до бронзы.

Случаи, когда сборная России оставалась без медалей ЧМ в XXI веке:

Год Страна Тренер Стадия вылета Место 2001 Германия Борис Михайлов 1/4 финала 6-е 2003 Финляндия Владимир Плющев 1/4 финала 7-е 2004 Чехия Виктор Тихонов 2-й гр.турнир 10-е 2006 Латвия Владимир Крикунов 1/4 финала 5-е 2011 Словакия Вячеслав Быков Матч за 3-е место 4-е 2013 Финляндия/Швеция Зинэтула Билялетдинов 1/4 финала 6-е 2018 Дания Илья Воробьев 1/4 финала 6-е 2021 Латвия Валерий Брагин 1/4 финала 5-е

Россия в очередной раз подтвердила статус команды, которая не умеет играть овертаймы в плей-офф крупных турниров. 11 матчей нашей сборной на чемпионатах мира переходили в овертайм, и только однажды россияне добыли победу. Случилось это в 2008 году в Квебеке, когда точный бросок Ильи Ковальчука по воротам канадцев принес стране первое за 15 лет золото. Шесть раз Россия пропускала в овертайме решающий гол, еще четырежды доводила дело до буллитов, в которых, кстати, чаще преуспевала (три победы — одно поражение).

Случаи, когда сборная России в матче плей-офф чемпионата мира завершала основное время вничью:

Дата Город Стадия Матч 03.05.1996 Вена 1/2 финала Канада — 2:3 Б 04.05.1996 Вена Матч за 3-е место США — 3:4 ОТ 10.05.2001 Кельн 1/4 финала Швеция — 3:4 ОТ 09.05.2002 Гетеборг 1/2 финала Финляндия — 3:2 Б 12.05.2005 Вена 1/4 финала Финляндия — 4:3 Б 18.05.2006 Рига 1/4 финала Чехия — 3:4 ОТ 12.05.2007 Москва 1/2 финала Финляндия — 1:2 ОТ 18.05.2008 Квебек Финал Канада — 5:4 ОТ 17.05.2018 Копенгаген 1/4 финала Канада — 4:5 ОТ 26.05.2019 Братислава Матч за 3-е место Чехия — 3:2 Б 03.06.2021 Рига 1/4 финала Канада — 1:2 ОТ

В четвертый раз в истории россияне не смогли воспользоваться первым номером «посева» в четвертьфинале. Наша сборная 13 раз занимала первое место в своей группе, но только в девяти случаях пробивалась в полуфинал. Последняя неудача также случилась в Риге: 15 лет назад на пути команды Владимира Крикунова встали чехи, забившие решающий гол в овертайме. Еще два поражения пришлись на первую половину 1990-х: Виктор Тихонов проиграл шведам, а Борис Михайлов — чехам.

Результаты сборной России на ЧМ после выхода в 1/4 финала с первого места:

Год Тренер Баланс в группе Соперник в 1/4 финала Итоговое место 1992 Виктор Тихонов +4=1-0, шайбы 23-10 Швеция — 0:2 5-е 1995 Борис Михайлов +5=0-0, шайбы 26-10 Чехия — 0:2 5-е 1996 Владимир Васильев +5=0-0, шайбы 23-8 Италия — 5:2 4-е 2005 Владимир Крикунов +4=2-0, шайбы 17-10 Финляндия — 4:3 Б 3-е 2006 Владимир Крикунов +5=1-0, шайбы 32-12 Чехия — 3:4 ОТ 5-е 2007 Вячеслав Быков +7-0, шайбы 35-11 Чехия — 4:0 3-е 2008 Вячеслав Быков +7-0, шайбы 28-14 Швейцария — 6:0 1-е 2009 Вячеслав Быков +7-0, шайбы 32-11 Белоруссия — 4:3 1-е 2010 Вячеслав Быков +7-0, шайбы 24-6 Канада — 5:2 2-е 2012 Зинэтула Билялетдинов +7-0, шайбы 27-8 Норвегия — 5:2 1-е 2014 Олег Знарок +7-0, шайбы 31-7 Франция — 3:0 1-е 2019 Илья Воробьев +7-0, шайбы 36-7 Канада — 4:5 ОТ 3-е 2021 Валерий Брагин +6-1, шайбы 28-10 Канада — 1:2 ОТ 5-е

После неудачи в Риге Россия возглавила рейтинг команд, вылетавших в четвертьфинале после победы в группе. По три неудачи случались у американцев, чехов и канадцев, одна — самая недавняя — у финнов. Любопытно, что выявить главного специалиста по сенсациям не получится, ведь у Канады, Чехии, Словакии, России, США и Финляндии по две победы над фаворитами, а у Швеции и Швейцарии по одной. Но только сборной Швеции удалось выиграть золото с четвертого места в группе. Правда, случилось это почти 30 лет назад.

Случаи, когда команда с четвертого места выбивалась в 1/4 финала победителей групп: