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Россия не умеет играть овертаймы и проваливается после побед в группе. И в восьмой раз в этом веке — без медалей на ЧМ

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 09:30
3 июня. Рига. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Адам Хенрик сравнял счет. Фото AFP
3 июня. Рига. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Адам Хенрик сравнял счет. Фото AFP
Теги:
Статистические итоги поражения от Канады.
3&nbsp;июня. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Валерий Брагин и&nbsp;Евгений Тимкин.Семь главных вопросов к сборной России. Самый страшный — а мы когда-то что-то вообще выиграем?

Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ) и в восьмой раз в XXI веке осталась без медалей чемпионата мира по хоккею. Однажды — в 2004 году — россияне не смогли преодолеть второй групповой турнир, шесть раз уступали в четвертьфинале и один раз — в матче за третье место.

Главный тренер россиян Валерий Брагин пополнил группу специалистов, которым на дебютном турнире не удалось попасть в полуфинал. Владимир Юрзинов и Александр Якушев также начинали работу с командой с пятого места, Илья Воробьев на первом в карьере чемпионате был шестым, Владимир Плющев — седьмым. Причем для Юрзинова и Плющева первые турниры остались единственными, Якушев через год упал на 11-е место, а Воробьев добрался до бронзы.

Случаи, когда сборная России оставалась без медалей ЧМ в XXI веке:

Год

Страна

Тренер

Стадия вылета

Место

2001

Германия

Борис Михайлов

1/4 финала

6-е

2003

Финляндия

Владимир Плющев

1/4 финала

7-е

2004

Чехия

Виктор Тихонов

2-й гр.турнир

10-е

2006

Латвия

Владимир Крикунов

1/4 финала

5-е

2011

Словакия

Вячеслав Быков

Матч за 3-е место

4-е

2013

Финляндия/Швеция

Зинэтула Билялетдинов

1/4 финала

6-е

2018

Дания

Илья Воробьев

1/4 финала

6-е

2021

Латвия

Валерий Брагин

1/4 финала

5-е

Россия в очередной раз подтвердила статус команды, которая не умеет играть овертаймы в плей-офф крупных турниров. 11 матчей нашей сборной на чемпионатах мира переходили в овертайм, и только однажды россияне добыли победу. Случилось это в 2008 году в Квебеке, когда точный бросок Ильи Ковальчука по воротам канадцев принес стране первое за 15 лет золото. Шесть раз Россия пропускала в овертайме решающий гол, еще четырежды доводила дело до буллитов, в которых, кстати, чаще преуспевала (три победы — одно поражение).

Случаи, когда сборная России в матче плей-офф чемпионата мира завершала основное время вничью:

Дата

Город

Стадия

Матч

03.05.1996

Вена

1/2 финала

Канада — 2:3 Б

04.05.1996

Вена

Матч за 3-е место

США — 3:4 ОТ

10.05.2001

Кельн

1/4 финала

Швеция — 3:4 ОТ

09.05.2002

Гетеборг

1/2 финала

Финляндия — 3:2 Б

12.05.2005

Вена

1/4 финала

Финляндия — 4:3 Б

18.05.2006

Рига

1/4 финала

Чехия — 3:4 ОТ

12.05.2007

Москва

1/2 финала

Финляндия — 1:2 ОТ

18.05.2008

Квебек

Финал

Канада — 5:4 ОТ

17.05.2018

Копенгаген

1/4 финала

Канада — 4:5 ОТ

26.05.2019

Братислава

Матч за 3-е место

Чехия — 3:2 Б

03.06.2021

Рига

1/4 финала

Канада — 1:2 ОТ

В четвертый раз в истории россияне не смогли воспользоваться первым номером «посева» в четвертьфинале. Наша сборная 13 раз занимала первое место в своей группе, но только в девяти случаях пробивалась в полуфинал. Последняя неудача также случилась в Риге: 15 лет назад на пути команды Владимира Крикунова встали чехи, забившие решающий гол в овертайме. Еще два поражения пришлись на первую половину 1990-х: Виктор Тихонов проиграл шведам, а Борис Михайлов — чехам.

3&nbsp;июня. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Сергей Бобровский в&nbsp;воротах сборной России.

Результаты сборной России на ЧМ после выхода в 1/4 финала с первого места:

Год

Тренер

Баланс в группе

Соперник в 1/4 финала

Итоговое место

1992

Виктор Тихонов

+4=1-0, шайбы 23-10

Швеция — 0:2

5-е

1995

Борис Михайлов

+5=0-0, шайбы 26-10

Чехия — 0:2

5-е

1996

Владимир Васильев

+5=0-0, шайбы 23-8

Италия — 5:2

4-е

2005

Владимир Крикунов

+4=2-0, шайбы 17-10

Финляндия — 4:3 Б

3-е

2006

Владимир Крикунов

+5=1-0, шайбы 32-12

Чехия — 3:4 ОТ

5-е

2007

Вячеслав Быков

+7-0, шайбы 35-11

Чехия — 4:0

3-е

2008

Вячеслав Быков

+7-0, шайбы 28-14

Швейцария — 6:0

1-е

2009

Вячеслав Быков

+7-0, шайбы 32-11

Белоруссия — 4:3

1-е

2010

Вячеслав Быков

+7-0, шайбы 24-6

Канада — 5:2

2-е

2012

Зинэтула Билялетдинов

+7-0, шайбы 27-8

Норвегия — 5:2

1-е

2014

Олег Знарок

+7-0, шайбы 31-7

Франция — 3:0

1-е

2019

Илья Воробьев

+7-0, шайбы 36-7

Канада — 4:5 ОТ

3-е

2021

Валерий Брагин

+6-1, шайбы 28-10

Канада — 1:2 ОТ

5-е

После неудачи в Риге Россия возглавила рейтинг команд, вылетавших в четвертьфинале после победы в группе. По три неудачи случались у американцев, чехов и канадцев, одна — самая недавняя — у финнов. Любопытно, что выявить главного специалиста по сенсациям не получится, ведь у Канады, Чехии, Словакии, России, США и Финляндии по две победы над фаворитами, а у Швеции и Швейцарии по одной. Но только сборной Швеции удалось выиграть золото с четвертого места в группе. Правда, случилось это почти 30 лет назад.

Случаи, когда команда с четвертого места выбивалась в 1/4 финала победителей групп:

Год

4-е место

1-е место

Счет

Результат 4-го места

1992

Швеция

Россия

2:0

Победа

1995

Канада

США

4:1

3-е место

1995

Чехия

Россия

2:0

4-е место

2000

Словакия

США

4:1

2-е место

2002

Россия

Чехия

3:1

2-е место

2004

США

Чехия

3:2 Б

3-е место

2006

Чехия

Россия

4:3 ОТ

2-е место

2011

Россия

Канада

2:1

4-е место

2012

Словакия

Канада

4:3

2-е место

2014

Финляндия

Канада

3:2

2-е место

2016

США

Чехия

2:1 Б

4-е место

2017

Финляндия

США

2:0

4-е место

2018

Швейцария

Финляндия

3:2

2-е место

2021

Канада

Россия

2:1 ОТ

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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