Чемпионат мира по хоккею снова подвис. Европа не хочет ехать в Белоруссию

Обзор дня Алексея Шевченко

Чемпионат мира

Два дня прошло с момента, когда Международная федерация хоккея должна была сообщить новости о будущем чемпионате мира. Тишина. Турнир совместно должны были провести Белоруссия и Латвия, но прямо сейчас все идет к тому, что соревнование либо не состоится, либо будет перенесено. Никто не подтверждает, что все пройдет в срок и вовремя. Во-первых, пандемия. Турнир в условиях жестких ограничений принесет огромные финансовые убытки, так как на болельщиках делали серьезные деньги. Нет никаких оснований предполагать, что к маю все закончится. «Пузыри» — не вариант, да и к ним надо серьезно готовиться.

Во-вторых, обстановка в Белоруссии. Проводить соревнование в стране, где идут чуть ли не бои, нет никакого смысла. Понятно, что участники будут находиться под серьезной охраной, но все равно есть слишком большие риски. И, в-третьих, политика. Финляндия уже однозначно говорит о том, что если турнир не перенесут, то они никуда не поедут, накануне дрогнула Чехия и подтвердила возможность пропуска турнира. Уверен, что при нынешнем положении дел откажутся ехать американцы и другие европейские страны. Не добавляет хорошего настроения и то, что руководитель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков не сможет посетить Латвию, а включение его в черный список ЕС — вопрос времени. Рене Фазель в тупике. Он-то готов игнорировать ситуацию в Минске, но ему никто не позволит сделать вид, что ничего не происходит. Видимо, мы останемся без чемпионата мира второй год подряд.

Приобретение

Защитник Роман Абросимов покинул систему «Ак Барса» и перебрался в «Нефтехимик». Так получилось, что я с ним разговаривал меньше недели назад. Роман — самый результативный защитник ВХЛ, причем некоторые его голы были по-настоящему хороши. Обладая Кубком Гагарина в составе «Ак Барса», спортсмен, находящийся в самом продуктивном возрасте (26 лет), сидел в Высшей лиге, где ему было откровенно скучно.

— Знаете, почему я стал так в атаке играть? Сам пришел к такому, никто меня не заставлял, — объяснял Роман. — Всегда был домоседом, был сосредоточен на обороне. Но идет время, а в клубе КХЛ меня не замечают. Решил, что, видимо, хоккеисты такого плана не нужны, решил показать, что могу эффективно действовать в атаке.

Но и это не помогло Роману. Более того, все попытки агента найти новую команду, пресекались руководством. Там отказывались от любых обменов, правда, неожиданно дрогнули, но, заметьте, отдали в клуб, который с вероятностью в 90 процентов не попадет в плей-офф. У некоторых клубов КХЛ слишком много хоккеистов в системе, надо срочно ограничивать список тех, на кого команды имеют права. Причем резко, жестко, давать статус неограниченно свободного агента тем, кто не проводит определенного процента матчей. И все фамилии должны быть в открытом доступе. Мы, правда, снова уткнемся в тупик. «Локомотив», СКА, «Ак Барс» начнут говорить, что тратят деньги на воспитание хоккеистов и имеют на них все права. Но все это государственные клубы, там хозяин один — бюджет страны (в том или ином виде). Да и какой смысл воспитывать парней, тратить на них деньги, если потом клубы губят то, что вырастили? А в Высшей лиге помимо Абросимова есть еще два десятка человек, которые будут смотреться не хуже иностранцев в КХЛ. Надо только искать.

Тупик для вратаря

Александр Лазушин покинул расположение рижского «Динамо». Есть ощущение, что на этом карьера вратаря завершена. Ну а куда он пойдет после такого провала? Напомним, что случилось с Лазушиным за последние несколько месяцев. Летом с ним расторг контракт «Локомотив», затем он не сумел закрепиться в составе худшей команды «Востока» — «Куньлуня», а после разочаровал тренеров худшей команды «Запада». И никто не может сказать, что к Александру придирались, не давали шанса. Более того, скажу, что китайцы вообще планировали сделать его основным вратарем, так как были сложности с оформлением документов для легионеров, а у Лазушина в прошлом сезоне все-таки было в активе 25 матчей за «Локомотив». Но Александр сыграл только один официальный матч, пропустил семь шайб от «Автомобилиста», потом заболел, а вылечившись, не убедил на тренировках, что способен отражать шайбы.

В Риге только лишь подтвердили правоту Алексея Ковалева. Петерис Скудра был бы и рад получить надежного вратаря, но Александр откровенно не спасал, пропуская какие-то совсем слабые шайбы. После того как вратарь провалил встречу с «Нефтехимиком», пропустив три гола после 15 бросков, его решили убрать. Но теперь идти некуда. Я бы посоветовал Высшую лигу, но и в клубах ВХЛ сейчас по два-три хороших голкипера даже в слабых клубах.