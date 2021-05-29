Йоси не сыграет за Швейцарию на ЧМ-2021 из-за травм
Защитник и капитан «Нэшвилла» и Роман Йоси не сыграет на чемпионате мира в Латвии в составе сборной Швейцарии, сообщает издание SRF со ссылкой на хоккейную ассоциацию.
Причиной отказа от выступления за национальную команду стали повреждения 30-летней звезды. Вероятно, он получил сотрясение мозга во время шестого матча серии плей-офф против «Каролины».
Теперь Йоси предстоит пройти медицинское обследование.
В этом сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 33 (8+25) при показателе полезности «-11», а также сделал 4 передачи в 6 встречах Кубка Стэнли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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