Йоси не сыграет за Швейцарию на ЧМ-2021 из-за травм

Защитник и капитан «Нэшвилла» и Роман Йоси не сыграет на чемпионате мира в Латвии в составе сборной Швейцарии, сообщает издание SRF со ссылкой на хоккейную ассоциацию.

Причиной отказа от выступления за национальную команду стали повреждения 30-летней звезды. Вероятно, он получил сотрясение мозга во время шестого матча серии плей-офф против «Каролины».

Теперь Йоси предстоит пройти медицинское обследование.

В этом сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 33 (8+25) при показателе полезности «-11», а также сделал 4 передачи в 6 встречах Кубка Стэнли.