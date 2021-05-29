Казахстан одержал самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в элитном дивизионе

Сборная Казахстана разгромила Италию (11:3) и одержала самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в элитном дивизионе.

Ранее казахстанцы дважды побеждали 5:0 в утешительном раунде турнира: в 2004 году над Францией и в 2006 году над Словенией.

Казахстанцы набрали 10 очков и занимают первое место в группе B. У Италии 0 очков и восьмая позиция.