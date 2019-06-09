Ялонен предположил, что у сборной России может быть "финское проклятье"

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен, который выиграл чемпионат мира вместе с командой - о победе над сборной России (1:0) в полуфинале турнира.

– Финляндия постоянно обыгрывает Россию в плей-офф, когда у вашей сборной на бумаге состав слабее или намного слабее. У нас говорят про "финское проклятье". Как вы его объясните?

– В больших матчах мы всегда обыгрываем Россию – это правда. Не знаю, почему так происходит. Возможно, и правда проклятье! (смеется). Раньше у россиян была одна проблема: они слишком концентрировались на том, чтобы завладеть шайбой и надолго застревали в зоне соперника. Но не в этом году. На этом чемпионате Россия и атаковала, и оборонялась на высшем уровне. Никаких проблем у нее не было. Но мы все равно победили, несмотря на то, что у нас нет таких больших, громких имен. Вообще, все решил тот самый единственный гол Марко Анттилы. (Алена Гребенькова).

Полностью интервью Юкки Ялонена - здесь.