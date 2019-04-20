Владислав Третьяк: "У сборной России на чемпионате мира будет хорошая бригада вратарей"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что у сборной России на чемпионате мира-2019 будет хорошая тройка вратарей. В составе команды, которая начнет свои выступления в Словакии 10 мая, должны выступить Андрей Василевский из "Тампы", Александр Георгиев из "Рейнджерс" и Илья Сорокин из ЦСКА.

- Надеемся, сборная будет у нас сильная, будет хорошее подкрепление из НХЛ, думаю, у тренеров будет проблема, кого брать, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Самое главное, не ошибиться в составе и пригласить лучших. Если Василевский приедет, будет очень хорошая вратарская бригада. Смотрел матч с командой Швейцарии, Александр Георгиев очень солидно, профессионально играл, а есть еще Сорокин, три вратаря, все шикарно, выбор хороший, это здорово.