Защитник сборной Швеции Виктор Сведберг - о перспективах сборной России на чемпионате мира.

– У сборной России собрался фантастический состав, способный обыграть любого, – цитируют Сведберга "Известия". – То, что им не удались первые матчи, ничего не значит. Главное, что будет на самом ЧМ. А там мастерство таких людей, как Овечкин, Кучеров, Малкин, Василевский, Кузнецов, сыграет большую роль.

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций