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Сегодня, 17:09

Венгрия хочет подать новую заявку на проведение ЧМ-2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Венгрия вновь поменяла планы и теперь снова хочет подать заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году, пишет журналист Горд Миллер.

Ранее страна уже подавал заявку совместно со Словенией, но потом отозвала свой проект. Теперь Венгрия может вернуться к этому вопросу.

На данный момент на проведение ЧМ-2023 претендуют только одна совместная заявка — столица Латвии Рига и финский Тампере.

ИИХФ в апреле объявила, что Россия лишена права проведения ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.

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