Главный тренер сборной Дании раскритиковал расписание ЧМ-2022

Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс раскритиковал расписание чемпионата мира по хоккею.

«Игроки устали. Это было паршивое расписание. ИИХФ проделала действительно ужасную работу. У Словакии было 66 часов отдыха, а у нас — 17. Это было нечестно. Мы играли против очень хорошей команды», — цитирует тренера Sport.sk.

Дания, обыгравшая Канаду (3:2) впервые в истории, завершила свое выступление на турнире после поражения от Словакии (1:7).