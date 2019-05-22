Василевский сыграет с США в 1/4 финала ЧМ

Голкипер сборной России Андрей Василевский будет основным вратарем в четвертьфинальном матче против США.

Об этом сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.

24-летний голкипер провел 5 матчей на турнире, в которых пропустил 7 шайб и оформил два шат-аута. (Алена Гребенькова)

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