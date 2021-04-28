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В правительстве Латвии заявили, что не видят возможности провести ЧМ по хоккею в Риге со зрителями

11:28

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей.

«Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды», — приводит Sputnik слова Кариньша.

Сегодня, 28 апреля в Риге состоится очередное заседание оргкомитета чемпионата мира. Ранее. 19 апреля комитет рассмотрел варианты допуска зрителей на матчи ЧМ по хоккею, но не принял решения по поводу болельщиков.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20210428/15583486/Karinsh-zriteley-na-ChM-po-khokkeyu-ne-budet.html

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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