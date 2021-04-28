Источник: Жерар Галлан возглавит сборную Канады на ЧМ в Латвии

Жерар Галлан станет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира в Латвии, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Вегас», который он покинул в январе 2020 года. Также Галан тренировал «Флориду» и «Коламбус».

В 2019 году сборную Канады возглавлял Ален Виньо, под руководством которого команда завоевала серебряные медали.