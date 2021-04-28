Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Источник: Жерар Галлан возглавит сборную Канады на ЧМ в Латвии

16:27
Теги:

Жерар Галлан станет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира в Латвии, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Вегас», который он покинул в январе 2020 года. Также Галан тренировал «Флориду» и «Коламбус».

В 2019 году сборную Канады возглавлял Ален Виньо, под руководством которого команда завоевала серебряные медали.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Почему Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой
Во время женского ЧМ по шашкам в Польше убрали российский флаг
Трехлетнего мальчика расстреляли в день его рождения

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд