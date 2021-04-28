Источник: Жерар Галлан возглавит сборную Канады на ЧМ в Латвии
16:27
Жерар Галлан станет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира в Латвии, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.
Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Вегас», который он покинул в январе 2020 года. Также Галан тренировал «Флориду» и «Коламбус».
В 2019 году сборную Канады возглавлял Ален Виньо, под руководством которого команда завоевала серебряные медали.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю