Пять игроков покинули расположение сборной России, готовящейся к ЧМ по хоккею
15:25
Пять игроков сборной России по хоккею покинули сбор команды, проходящий в рамках подготовки к чемпионату миру, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Расположение сборной покинули защитник Виктор Антипин, нападающие Николай Коваленко, Артем Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов.
Вчера, 26 апреля, сборная России приступила ко второму подготовительному этапу.
По индивидуальной программе в Новогорске занимаются вратарь Тимур Билялов, защитники Кирилл Кирсанов, нападающие Дмитрий Воронков, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.
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