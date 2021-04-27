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Пять игроков покинули расположение сборной России, готовящейся к ЧМ по хоккею

15:25
Николай Коваленко. Фото ФХР.
Николай Коваленко. Фото ФХР.
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Пять игроков сборной России по хоккею покинули сбор команды, проходящий в рамках подготовки к чемпионату миру, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Расположение сборной покинули защитник Виктор Антипин, нападающие Николай Коваленко, Артем Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов.

Вчера, 26 апреля, сборная России приступила ко второму подготовительному этапу.

По индивидуальной программе в Новогорске занимаются вратарь Тимур Билялов, защитники Кирилл Кирсанов, нападающие Дмитрий Воронков, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

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