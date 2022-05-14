Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 02:54

В МВД Финляндии прокомментировали ситуацию с флагом в раздевалке сборной Финляндии на ЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Специальный эксперт МВД Финляндии Янне Юуярви считает, что было бы правильно сменить флаг в раздевалке хоккейной сборной. На чемпионате мира-2022 в финнской раздевалке висит версия флага, которую могут использовать вооруженные силы страны, их департаменты, институты, части и подразделения, корабли и суда.

Я бы предположил, что это потому, что просто неизвестно, кто с каким флагом должен быть. Думаю, ситуацию исправит инструктаж", — приводит IS.fi слова Юуярви.

Также он не верит, что дело закончится штрафом для сборной Финляндии.

В&nbsp;раздевалке сборной Финляндии по&nbsp;хоккею на&nbsp;чемпионате мира вывесили флаг военных. В раздевалке финской хоккейной сборной висит флаг военных. Похоже, его перепутали с обычным

Хоккей
Сборная Финляндии по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Правда ли, что древние майя играли в футбол головами своих врагов. «Гонка героев», день второй
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: Франция уступила Словакии, Канада победила Германию и другие матчи 13 мая
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости