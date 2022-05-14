В МВД Финляндии прокомментировали ситуацию с флагом в раздевалке сборной Финляндии на ЧМ

Специальный эксперт МВД Финляндии Янне Юуярви считает, что было бы правильно сменить флаг в раздевалке хоккейной сборной. На чемпионате мира-2022 в финнской раздевалке висит версия флага, которую могут использовать вооруженные силы страны, их департаменты, институты, части и подразделения, корабли и суда.

Я бы предположил, что это потому, что просто неизвестно, кто с каким флагом должен быть. Думаю, ситуацию исправит инструктаж", — приводит IS.fi слова Юуярви.

Также он не верит, что дело закончится штрафом для сборной Финляндии.