Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 29 мая
29 мая, в субботу, прошли очередные матчи предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Сборная России одержала победу над Швейцарией (4:1), Чехия обыграла Великобританию (6:1), а Словакия оказалась сильнее Дании (2:0).
Сборная Словакии с 12 очками лидирует в своей группе после пяти игр. На второй строчке находится Россия (12 баллов). Третья — Швейцария (9), четвертая — Чехия (8). Дания (8 очков) занимает пятое место, Швеция (6) — шестая, Белоруссия (4) — седьмая. Великобритания (4) замыкает таблицу.
31 мая команда Валерия Брагина сыграет против Швеции, начало встречи — в 20.15 (мск).
Турнирное положение в группе A : Словакия — 12 очков (5 игр), Россия — 12 (5), Швейцария — 9 (5), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Швеция — 6 (5), Белоруссия — 4 (5), Великобритания — 4 (6).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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