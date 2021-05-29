Швейцария — Россия: видеообзор матча чемпионата мира-2021 по хоккею
29 мая сборная России одержала победу над Швейцарией (4:1) в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).
В составе команды Валерия Брагина дубль оформил Сергей Толчинский, еще по разу отличились Павел Карнаухов и Антон Бурдасов.
Сборная России после победы над Швейцарией с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице своей группы.
31 мая россияне сыграют против Швеции, начало — в 20.15 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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