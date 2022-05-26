Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира-2022 по хоккею

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26 мая прошли четвертьфинальные матчи чемпионата мира-2022 по хоккею. Чехия обыграла Германию (4:1), Канада оказалась сильнее Швеции (4:3 ОТ), Финляндия победила Словакию (4:2), а США одолели Швейцарию (3:0).

Пары полуфиналов ЧМ-2022 по хоккею выглядят следующим образом:

28 мая. 14.20 (мск). Финляндия — США

28 мая. 18.20 (мск). Канада — Чехия

Чемпионат мира-2022 по хоккею проходит в финских городах Тампере и Хельсинки. Турнир завершится 29 мая.