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Сегодня, 22:50

Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира-2022 по хоккею

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Матч ЧМ-2022 по хоккею.
Фото AFP

26 мая прошли четвертьфинальные матчи чемпионата мира-2022 по хоккею. Чехия обыграла Германию (4:1), Канада оказалась сильнее Швеции (4:3 ОТ), Финляндия победила Словакию (4:2), а США одолели Швейцарию (3:0).

Пары полуфиналов ЧМ-2022 по хоккею выглядят следующим образом:

28 мая. 14.20 (мск). Финляндия — США

28 мая. 18.20 (мск). Канада — Чехия

Чемпионат мира-2022 по хоккею проходит в финских городах Тампере и Хельсинки. Турнир завершится 29 мая.

Хоккеисты сборной Канады. ЧМ по хоккею-2022: результаты матчей 1/4 финала
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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ЧМ по хоккею-2022: результаты матчей 1/4 финала
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