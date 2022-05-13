Сборная США победила Латвию в первом матче ЧМ-2022 по хоккею

Сборная США одержала победу над командой Латвии (4:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Тампере Дек Арена» в Тампере (Финляндия).

В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Райли Барбер, Сет Джонс, Томас Бордело и Сэм Лафферти. У латышей единственную шайбу забросил Андрис Джериньш.

Таким образом, США набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Латвия расположилась на последней позиции.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

США — Латвия — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Барбер — 1 (Беллоуз, Пик), 7:11 — 1:0. К. Джонс — 1 (бол., Шмидт, Гальченюк), 10:18 — 2:0. Бордело — 1 (мен., С. Джонс), 11:36 — 3:0. Лафферти — 1 (Мегна), 20:33 — 4:0. Джериньш — 1 (бол., Рих. Букартс, Чуксте), 41:47 — 4:1.

Вратари: Манн — Мерзликинс.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (12+9+8) — 25 (9+4+12).

Судьи: Викман, Рохач.

13 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.