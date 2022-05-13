Сборная Словакии обыграла Францию на ЧМ-2022

Сборная Словакии обыграла сборную Франции в матче группового этапа чемпионата мира-2022 — 4:2.

В составе словаков отметились Павол Регенда (дубль), Томас Татар и Самуэль Такач. У французов забивали Антони Реш и Жордан Перре.

Таким образом, сборная Словакии набрала три очка и занимает первое место в группе A. Франция — на последнем месте.

В следующих матчах чемпионата мира-2022 сборная Словакии сыграет с Германией, а французы встретятся со сборной Казахстана.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Франция — Словакия — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Регенда — 1 (Грман, Роман), 10:23 — 0:1. Татар — 1 (бол., Слафковски, Лантоши), 21:54 — 0:2. Реш — 1 (Бодон), 26:06 — 1:2. Перре — 1 (Клеро, Овитю), 32:49 — 2:2. Такач — 1 (Лишка, Немец), 38:03 — 2:3. Регенда — 2 (Слафковски, Черешняк), 59:52 — 2:4.

Вратари: Бюйссе (58:05 — 59:52) — Рибар.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 18 (6+8+4) — 28 (5+15+8).

Судьи: Рекуцки, Хейккинен.

13 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.