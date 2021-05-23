Канада выдала худший старт в истории на ЧМ и занимает последнее место по результативности на турнире
Сборная Канады после поражения от Латвии проиграла и во втором матче чемпионата мира-2021 — сборной США со счетом 1:5. Никогда в истории родоначальники хоккея не стартовали на мировом первенстве с двух неудач. 11 раз канадцы уступали в одном из первых туров, правда в последние годы даже такие незначительные осечки случались с «кленовыми листьями» редко. Например, в XXIвеке сборная Канады только раз проиграла в стартовой встрече — два года назад финнам.
Худшие старты сборной Канада на чемпионатах мира
|
Год
|
Соперники
|
Шайбы
|
Очки
|
2021
|
Латвия — 0:2, США — 1:4
|
1-6
|
0
|
1969
|
Чехословакия — 1:6, Финляндия — 5:1
|
6-7
|
3
|
1977
|
США — 4:1, Швеция — 2:4
|
6-5
|
3
|
1978
|
Финляндия — 4:6, ГДР — 6:2
|
10-8
|
3
|
1979
|
США — 6:3, Чехословакия — 1:4
|
7-7
|
3
|
1982
|
Финляндия — 9:2, Чехословакия — 2:6
|
11-8
|
3
|
1983
|
Италия — 6:0, Швеция — 2:3
|
8-3
|
3
|
1986
|
ФРГ — 8:3, Швеция — 1:4
|
9-7
|
3
|
1995
|
Швейцария — 5:3, Франция — 1:4
|
6-7
|
3
|
1997
|
Норвегия — 7:0, Швеция — 2:7
|
9-7
|
3
|
2000
|
Япония — 6:0, Норвегия — 3:4
|
9-4
|
3
|
2019
|
Финляндия — 1:3, Великобритания — 8:0
|
9-3
|
3
После двух туров сборная Канады занимает последнее место по результативности среди всех участников чемпионата мира. Пока что шайба Максима Комтуа, заброшенная в начале 112-й минуты турнира, остается для его команды единственной. Два гола забили британцы, по три — белорусы, финны и шведы. Сборная России с 11 точными бросками занимает второе место, уступая только Германии (14 голов).
Для Канады малорезультативные матчи — большая редкость. В XXIвеке сдержать атаку североамериканской сборной получалось только у чехов в финале-2005, финнов (дважды) и сборной Латвии несколько дней назад.
(Кирилл Бурдаков)
Матчи без голов сборной Канады на чемпионатах мира
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
06.02.1931
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
0:0
|
11.03.1965
|
Гр.турнир
|
Чехословакия
|
0:8
|
12.03.1966
|
Гр.турнир
|
СССР
|
0:3
|
29.03.1967
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
0:6
|
04.05.1978
|
Гр.турнир
|
Чехословакия
|
0:5
|
18.04.1986
|
Гр.турнир
|
СССР
|
0:4
|
29.04.1987
|
Турнир за 1-4-е места
|
СССР
|
0:0
|
03.05.1987
|
Турнир за 1-4-е места
|
Швеция
|
0:9
|
15.05.2005
|
Финал
|
Чехия
|
0:3
|
21.05.2006
|
Матч за 3-е место
|
Финляндия
|
0:5
|
17.05.2016
|
Гр.турнир
|
Финляндия
|
0:5
|
21.05.2021
|
Гр.турнир
|
Латвия
|
0:2
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю