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Канада выдала худший старт в истории на ЧМ и занимает последнее место по результативности на турнире

23:17
23 мая. Рига. Канада — США — 1:5. Фото Hockey Canada.
23 мая. Рига. Канада — США — 1:5. Фото Hockey Canada.
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Сборная Канады после поражения от Латвии проиграла и во втором матче чемпионата мира-2021 — сборной США со счетом 1:5. Никогда в истории родоначальники хоккея не стартовали на мировом первенстве с двух неудач. 11 раз канадцы уступали в одном из первых туров, правда в последние годы даже такие незначительные осечки случались с «кленовыми листьями» редко. Например, в XXIвеке сборная Канады только раз проиграла в стартовой встрече — два года назад финнам.

Худшие старты сборной Канада на чемпионатах мира

Год

Соперники

Шайбы

Очки

2021

Латвия — 0:2, США — 1:4

1-6

0

1969

Чехословакия — 1:6, Финляндия — 5:1

6-7

3

1977

США — 4:1, Швеция — 2:4

6-5

3

1978

Финляндия — 4:6, ГДР — 6:2

10-8

3

1979

США — 6:3, Чехословакия — 1:4

7-7

3

1982

Финляндия — 9:2, Чехословакия — 2:6

11-8

3

1983

Италия — 6:0, Швеция — 2:3

8-3

3

1986

ФРГ — 8:3, Швеция — 1:4

9-7

3

1995

Швейцария — 5:3, Франция — 1:4

6-7

3

1997

Норвегия — 7:0, Швеция — 2:7

9-7

3

2000

Япония — 6:0, Норвегия — 3:4

9-4

3

2019

Финляндия — 1:3, Великобритания — 8:0

9-3

3

После двух туров сборная Канады занимает последнее место по результативности среди всех участников чемпионата мира. Пока что шайба Максима Комтуа, заброшенная в начале 112-й минуты турнира, остается для его команды единственной. Два гола забили британцы, по три — белорусы, финны и шведы. Сборная России с 11 точными бросками занимает второе место, уступая только Германии (14 голов).

Для Канады малорезультативные матчи — большая редкость. В XXIвеке сдержать атаку североамериканской сборной получалось только у чехов в финале-2005, финнов (дважды) и сборной Латвии несколько дней назад.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи без голов сборной Канады на чемпионатах мира

Дата

Стадия

Соперник

Счет

06.02.1931

Гр.турнир

Швеция

0:0

11.03.1965

Гр.турнир

Чехословакия

0:8

12.03.1966

Гр.турнир

СССР

0:3

29.03.1967

Гр.турнир

Швеция

0:6

04.05.1978

Гр.турнир

Чехословакия

0:5

18.04.1986

Гр.турнир

СССР

0:4

29.04.1987

Турнир за 1-4-е места

СССР

0:0

03.05.1987

Турнир за 1-4-е места

Швеция

0:9

15.05.2005

Финал

Чехия

0:3

21.05.2006

Матч за 3-е место

Финляндия

0:5

17.05.2016

Гр.турнир

Финляндия

0:5

21.05.2021

Гр.турнир

Латвия

0:2

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