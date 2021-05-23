Канада выдала худший старт в истории на ЧМ и занимает последнее место по результативности на турнире

Сборная Канады после поражения от Латвии проиграла и во втором матче чемпионата мира-2021 — сборной США со счетом 1:5. Никогда в истории родоначальники хоккея не стартовали на мировом первенстве с двух неудач. 11 раз канадцы уступали в одном из первых туров, правда в последние годы даже такие незначительные осечки случались с «кленовыми листьями» редко. Например, в XXIвеке сборная Канады только раз проиграла в стартовой встрече — два года назад финнам.

Худшие старты сборной Канада на чемпионатах мира

Год Соперники Шайбы Очки 2021 Латвия — 0:2, США — 1:4 1-6 0 1969 Чехословакия — 1:6, Финляндия — 5:1 6-7 3 1977 США — 4:1, Швеция — 2:4 6-5 3 1978 Финляндия — 4:6, ГДР — 6:2 10-8 3 1979 США — 6:3, Чехословакия — 1:4 7-7 3 1982 Финляндия — 9:2, Чехословакия — 2:6 11-8 3 1983 Италия — 6:0, Швеция — 2:3 8-3 3 1986 ФРГ — 8:3, Швеция — 1:4 9-7 3 1995 Швейцария — 5:3, Франция — 1:4 6-7 3 1997 Норвегия — 7:0, Швеция — 2:7 9-7 3 2000 Япония — 6:0, Норвегия — 3:4 9-4 3 2019 Финляндия — 1:3, Великобритания — 8:0 9-3 3

После двух туров сборная Канады занимает последнее место по результативности среди всех участников чемпионата мира. Пока что шайба Максима Комтуа, заброшенная в начале 112-й минуты турнира, остается для его команды единственной. Два гола забили британцы, по три — белорусы, финны и шведы. Сборная России с 11 точными бросками занимает второе место, уступая только Германии (14 голов).

Для Канады малорезультативные матчи — большая редкость. В XXIвеке сдержать атаку североамериканской сборной получалось только у чехов в финале-2005, финнов (дважды) и сборной Латвии несколько дней назад.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи без голов сборной Канады на чемпионатах мира