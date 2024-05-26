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Сегодня, 02:15

Таварес — о поражении от Швейцарии: «Мы не хотим возвращаться домой с пустыми руками»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Канады Джон Таварес прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира от Швейцарии (2:3 Б).

«Игра была настолько равной, насколько возможно. На самом деле, в это все еще трудно поверить. Нужно отдать должное ребятам за то, что они не сдавались и отыгрались. Мы не хотим возвращаться домой с пустыми руками», — приводит слова Тавареса ESPN.

Сборная Канады в матче за третье место сыграет со Швецией. Швейцария в финале встретится с Чехией.

Джон Таварес
Сборная Канады по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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