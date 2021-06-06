Сборная США разгромила Германию и заняла третье место на чемпионате мира

Сборная США крупно обыграла Германию (6:1) в матче за третье место чемпионата мира 2021 года.

Немецкая команда заняла четвертое место по итогам турнира.

Сегодня, 6 июня, в финале ЧМ сыграют сборная Финляндии с командой Канады. Начало — в 20.15 (мск).

Хоккей

Чемпионат мира

Матч за 3-е место

США — Германия — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Голы: Воланин — 1, 5:02 — 1:0. Гарлэнд — 6 (Робертсон, Воланин), 26:27 — 2:0. Друри — 2 (Хмелевски), 28:05 — 3:0. Робертсон — 4 (бол., Гарлэнд, Томпсон), 31:35 — 4:0. Мур — 5 (бол., Гарлэнд, Томпсон), 32:15 — 5:0. Битнер — 1 (Плахта, Кахун), 49:28 — 5:1. Донато — 1 (Кленденинг, Томпсон), 49:53 — 6:1.

Вратари: Петерсен — Брюкманн.

Штраф: 43 — 14

6 июня. Рига. «Арена Рига».