7:1! Словакия разгромила Данию и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Словакии одержала победу над Данией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 7:1.

Дубль в составе словаков оформил капитан команды Томаш Татар. Нападающий Юрай Слафковски набрал в этой встрече 2 (1+1) очка.

Словакия набрала 12 очков и поднялась на четвертое место, обойдя датчан по результату личной встречи. Таким образом, Словакия гарантировала себе попадание в плей-офф.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Словакия — Дания — 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Голы: Татар — 2 (Криштоф), 10:00 — 1:0. Татар — 3 (Криштоф), 19:37 — 2:0. Регенда — 3 (бол., Слафковски, Немец), 21:57 — 3:0. Росандич — 1 (Лунтер, Немец), 32:17 — 4:0. Слафковски — 3 (Криштоф), 38:20 — 5:0. Бликфельд — 5 (бол., М. Лауридсен, Элерс), 47:43 — 5:1. Немец — 1 (Такач, Роман), 58:53 — 6:1. Регенда — 4 (бол., Немец, Лантоши), 59:19 — 7:1.

Вратари: Гуска — Дам.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 37 (9+16+12) — 25 (3+12+10).

Судьи: Макфарлейн, Рекуцки.

24 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.