США обыграли Норвегию и вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2022

Сборная США обыграла Норвегию в последнем матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 4:2.

У американцев забивали Райан Хартман, Мэттью Болди, Бен Майерс и Шон Фаррелл. В составе норвежцев отличились Андреас Мартинсен и Даниэль Роксет.

В турнирной таблице группы В США заняли четвертое место, набрав 13 очков. Норвегия — седьмая с 5 очками.

Таким образом, американцы вышли в плей-офф чемпионата мира-2022 и встретятся со Швейцарией 26 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

США — Норвегия — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Хартман — 1 (Гальченюк, Лафферти), 3:45 — 1:0. Болди — 1 (Гальченюк), 7:20 — 2:0. Мартинсен — 2 (Хага, Реймарк), 22:43 — 2:1. Майерс — 2 (Хьюз, Кулман), 28:05 — 3:1. Роксет — 1 (Якобссон, Треттенес), 41:59 — 3:2. Фаррелл — 1 (п.в.), 59:20 — 4:2.

Вратари: Суэймен (Манн, 20:00) — Хаукеланн (58:03 — 59:20).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (14+13+10) — 23 (9+8+6).

Судьи: Инграм, Лоуренс.

24 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.