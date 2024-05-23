Швейцария и Германия сыграют в 1/4 финала чемпионата мира-2024 по хоккею 23 мая

Команды Швейцарии и Германии встретятся в первом матче 1/4 финала чемпионата мира-2024 по хоккею в четверг, 23 мая. Игра состоится на льду «Ostravar Арены» в Остраве (Чехия) и начнется в 17.20 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Швейцария — Германия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на телеканале «Матч! Игра» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 17.15 мск.

Швейцарская сборная в группе А заняла второе место, в ее активе 17 очков. Немецкие хоккеисты вышли из группы В с третьей строчки с 15 баллами.

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