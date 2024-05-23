Экс-защитник «Динамо» Кузнецов считает, что Казахстан не заслуживал разгрома от США в матче чемпионата мира

Бывший защитник «Динамо» Максим Кузнецов поделился мнением о поражении Казахстана в матче с США (1:10) на чемпионате мира.

«По делу ли поражение? Думаю, нет. Команда не заслуживала такого крупного поражения. Конечно, хочется, чтобы команда вышла в плей-офф. В прошлом году латыши вышли, хотя там хоккей особо не развит», — цитирует Кузнецова LiveResult.

Казахстан (6 очков) занимает шестое место в группе B.