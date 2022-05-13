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Сегодня, 20:20

Сборная Финляндии вывесила военный флаг в раздевалке на ЧМ-2022 по хоккею

Читать «СЭ» в
Военный флаг Финляндии.

Сборная Финляндии вывесила необычный флаг в раздевалке на чемпионате мира по хоккею 2022 года.

Перед началом турнира на официальном YouTube-канале сборной Финляндии было опубликовано видео — экскурсия по раздевалке команды «Тампере Дек Арена» в Тампере (Финляндия). На видео в раздевалке финской сборной был замечен флаг с синим крестом и желтым львом.

В соответствии с законами Финляндии такой флаг используется персоналом, войсками, департаментами, кораблями Министерства обороны и носит название «флаг войны».

Чемпионат мира проходит в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 до 29 мая 2022 года.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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