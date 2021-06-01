Россия выиграла третью серию буллитов подряд

Сборная России победила шведов в матче чемпионата мира по хоккею (3:2 Б) и одержала третью кряду победу в буллитных сериях.

В 2017 году россияне в группе одолели тех же шведов, а два года спустя чехов — в бронзовом матче. Всего в рамках мировых первенств наша команда сыграла девять серий буллитов, одержав в них шесть побед.

(Кирилл Бурдаков)

Серии буллитов сборной России на чемпионатах мира