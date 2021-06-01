Россия выиграла третью серию буллитов подряд
Сборная России победила шведов в матче чемпионата мира по хоккею (3:2 Б) и одержала третью кряду победу в буллитных сериях.
В 2017 году россияне в группе одолели тех же шведов, а два года спустя чехов — в бронзовом матче. Всего в рамках мировых первенств наша команда сыграла девять серий буллитов, одержав в них шесть побед.
(Кирилл Бурдаков)
Серии буллитов сборной России на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Победный буллит
|
03.05.1996
|
Вена
|
1/2 финала
|
Канада
|
2:3 Б
|
Янник Перро
|
09.05.2002
|
Гетеборг
|
1/2 финала
|
Финляндия
|
3:2 Б
|
Валерий Карпов
|
12.05.2005
|
Вена
|
1/4 финала
|
Финляндия
|
4:3 Б
|
Максим Афиногенов
|
09.05.2008
|
Квебек
|
Гр.турнир
|
Белоруссия
|
4:3 Б
|
Алексей Морозов
|
09.05.2011
|
Братислава
|
Гр.турнир
|
Финляндия
|
2:3 Б
|
Яркко Иммонен
|
12.05.2015
|
Острава
|
Гр.турнир
|
Финляндия
|
2:3 Б
|
Йоонас Донской
|
05.05.2017
|
Кельн
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
2:1 Б
|
Артемий Панарин
|
26.05.2019
|
Братислава
|
Матч за 3-е место
|
Чехия
|
3:2 Б
|
Илья Ковальчук
|
31.05.2021
|
Рига
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
3:2 Б
|
Владимир Тарасенко
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