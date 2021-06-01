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Россия выиграла третью серию буллитов подряд

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31 мая. Россия — Швеция — 3:2 Б. Фото IIHF
31 мая. Россия — Швеция — 3:2 Б. Фото IIHF
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Сборная России победила шведов в матче чемпионата мира по хоккею (3:2 Б) и одержала третью кряду победу в буллитных сериях.

В 2017 году россияне в группе одолели тех же шведов, а два года спустя чехов — в бронзовом матче. Всего в рамках мировых первенств наша команда сыграла девять серий буллитов, одержав в них шесть побед.

(Кирилл Бурдаков)

Серии буллитов сборной России на чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Соперник

Счет

Победный буллит

03.05.1996

Вена

1/2 финала

Канада

2:3 Б

Янник Перро

09.05.2002

Гетеборг

1/2 финала

Финляндия

3:2 Б

Валерий Карпов

12.05.2005

Вена

1/4 финала

Финляндия

4:3 Б

Максим Афиногенов

09.05.2008

Квебек

Гр.турнир

Белоруссия

4:3 Б

Алексей Морозов

09.05.2011

Братислава

Гр.турнир

Финляндия

2:3 Б

Яркко Иммонен

12.05.2015

Острава

Гр.турнир

Финляндия

2:3 Б

Йоонас Донской

05.05.2017

Кельн

Гр.турнир

Швеция

2:1 Б

Артемий Панарин

26.05.2019

Братислава

Матч за 3-е место

Чехия

3:2 Б

Илья Ковальчук

31.05.2021

Рига

Гр.турнир

Швеция

3:2 Б

Владимир Тарасенко

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры