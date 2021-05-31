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Главный тренер сборной Швеции – о вылете с ЧМ-2021: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»

31 мая 2021, 23:56
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Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев прокомментировал поражение команды от сборной России (2:3 Б) в матче чемпионата мира по хоккею и ответил на вопрос о возможной отставке. Шведы не смогли выйти из группы впервые в своей истории.

«Я не собираюсь уходить в отставку. Останусь до тех пор, пока никто не скажет иначе.

Мы, конечно, очень разочарованы. Это не тот результат, на который рассчитывали. У нас в планах было выйти в четвертьфинал, но теперь, к сожалению, едем домой», - приводит слова Гарпенлева SVT.

Шведы набрали 10 очков и занимают пятое место в группе А. В 1/4 финала пройдут четыре лучшие команды каждой из групп.

Дополнительная информация:

https://www.svt.se/sport/ishockey/garpenlov-jag-kommer-vara-sa-lange-ingen-sager-annat

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