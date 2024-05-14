Сборная Швейцарии обыграла Чехию в серии буллитов на чемпионате мира
Сборная Швейцарии в серии буллитов победила Чехию в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею — 2:1.
За чешскую команду заброшенной шайбой отметился Матей Странски. У швейцарцев в основное время гол забил Кевин Фиала, а победный буллит на счету Филиппа Курашева.
Швейцария с 8 очками после трех матчей возглавляет турнирную таблицу группы А. Чехия за три игры набрала 6 баллов и располагается на 4-й строчке.
Чемпионат мира
Группа A
Швейцария — Чехия — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Фиала — 1 (бол., Хишир, Йоси), 13:36 — 1:0. Странски — 2 (бол., Шпачек, Червенка), 35:57 — 1:1.
Победный буллит: Курашев.
Вратари: Дженони — Достал.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 26 (5+8+12+1) — 24 (5+8+8+3).
Судьи: Ансонс, Шрадер.
13 мая. Прага. o2 Arena.
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