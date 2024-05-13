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Сегодня, 23:42

Швеция разгромила Германию в матче чемпионата мира по хоккею

Алина Савинова
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Сборная Швеции по хоккею.
Фото Reuters

Швеция одержала победу над Германией в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею — 6:1.

У шведов в этой встрече голами отметились Эрик Карлссон, Маркус Петтерссон, Виктор Олофссон, Карл Грундстрем, Андре Бураковски, на счету которого также две результативные передачи, и Исак Лундстрем.

Швеция не потерпела ни одного поражения в трех матчах и с 9 очками лидирует в группе В. У Германии 3 очка и 6-я позиция.

Чемпионат мира

Группа B

Германия — Швеция — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Голы: Карлссон — 3 (Фреден), 2:54 — 0:1. Петтерссон — 1 (Хед, Бураковски), 14:52 — 0:2. Олофссон — 1 (бол., Далин, Бураковски), 19:57 — 0:3. Грундстрем — 1, 24:31 — 0:4. Бураковски — 2 (Хольмберг, М. Юханссон), 29:22 — 0:5. Пфедерль — 2 (Михаелис, Элиз), 47:38 — 1:5. Лундестрем — 1 (Карлссон, Бенгтссон), 51:08 — 1:6.

Вратари: Грубауэр (Нидербергер, 40:00) — Эрссон.

Штраф: 14 — 2.

Броски: 16 (4+5+7) — 46 (17+18+11).

Судьи: Хрибик, Черриг.

13 мая. Острава. Ostravar Arena.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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