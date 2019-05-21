Россия и Канада не сыграют друг с другом до финала чемпионата мира

Определилась сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею.

В 1/4 финала будут сыграны такие матчи: Канада - Швейцария, Чехия - Германия, Россия - США, Финляндия - Швеция.

Согласно сетке турнира, в полуфиналах сыграют друг с другом победители первой и второй, а также третьей и четвертой пар.

Если россияне пройдут американцев, они сыграют с лучшими в паре Финляндия - Швеция. Это означает, что до финала команды России и Канады точно не сыграют друг с другом.

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019