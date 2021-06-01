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Стали известны первые пары 1/4 финала на ЧМ-2021

18:32
Хоккеисты сборной США. Фото IIHF
Хоккеисты сборной США. Фото IIHF
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Определились первые пары четвертьфиналов на чемпионате мира по хоккею в Риге.

Пока известны две пары четвертьфиналистов из четырех:

США — Словакия

Финляндия — Чехия

Сборная России также уже обеспечила себе участие в плей-офф. Однако соперник российской команды, который предстоит провести еще матч против Белоруссии, еще не определился.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры