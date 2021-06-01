Стали известны первые пары 1/4 финала на ЧМ-2021
18:32
Определились первые пары четвертьфиналов на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Пока известны две пары четвертьфиналистов из четырех:
США — Словакия
Финляндия — Чехия
Сборная России также уже обеспечила себе участие в плей-офф. Однако соперник российской команды, который предстоит провести еще матч против Белоруссии, еще не определился.
Читайте также
Канадцы в шаге от исторического провала. Поражением от финнов они сами поставили себя на грань вылета
11
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю