Стали известны первые пары 1/4 финала на ЧМ-2021

Определились первые пары четвертьфиналов на чемпионате мира по хоккею в Риге.

Пока известны две пары четвертьфиналистов из четырех:

США — Словакия

Финляндия — Чехия

Сборная России также уже обеспечила себе участие в плей-офф. Однако соперник российской команды, который предстоит провести еще матч против Белоруссии, еще не определился.