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Чехия обыграла Словакию и вышла на третье место в группе А

18:27
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В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии победила команду Словакии (7:3).

Чехи набрали 13 очков и заняли третье место в группе А. У словаков 12 очков и четвертая позиция. Обе команды вышли в плей-офф.

Чемпионат мира

Группа А

Словакия — Чехия — 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)

Голы: Задина — 2 (Хайек, Моравчик), 0:29 — 0:1. Шпачек — 1 (Задина), 15:04 — 0:2. Радил — 1 (Шустр, Шулак), 22:49 — 0:3. Сукель — 1 (Фашко-Рудаш), 26:53 — 1:3. Шулак — 3 (бол., Шпачек), 39:49 — 1:4. Странски — 1, 43:31 — 1:5. Блумел — 1 (Странски, Моравчик), 45:47 — 1:6. Бучко — 1 (Холешински, Буц), 48:45 — 2:6. Поспишил — 3 (Цегларик, Гахулинец), 58:57 — 3:6. Хайек — 1 (п.в.), 59:43 — 3:7.

Вратари: Гудачек (Гуска, 40:00, 59:26 — 59:43) — Вилл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (8+10+7) — 28 (9+10+9).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

1 июня. Рига. Олимпийский спортивный центр.

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