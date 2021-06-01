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Немчинов поздравил сборную России с выходом в плей-офф чемпионата мира

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Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов прокомментировал победу сборной России над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира (3:2 Б).

«Хотел бы поздравить нашу сборную с победой и с выходом в плей-офф. Игра мне очень понравилась, особенно первый период, когда у нас было очень много моментов — надо было забивать. Шведы после заброшенной шайбы стали ее удерживать, отбрасываться. Наши нагнетали напряжение на ворота соперника и отыгрались.

Конечно, там здорово сыграл Орлов: проявил индивидуальное мастерство, обыграл защитника и выдал прекрасный пас Слепышеву, который сравнял счет. А потом выиграли вбрасывание, был пас под дальнюю синюю линию, выход один в ноль — бросок от Тарасенко шведский вратарь отразил, а потом Барабанов исполнил прекрасно и хладнокровно послал шайбу в ворота между ног», — приводит слова Немчинова «Газета.Ru».

 

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021. Следующий матч российская команда проведет против сборной Белоруссии 1 июня.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/31/n_16046072.shtml

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры