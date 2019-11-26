Рене Фазель: «Российских хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал «СЭ» рекомендации ВАДА о четырехлетних санкциях на российский спорт.

— В связи с возможным коллапсом российского спорта на международной арене, что произойдет с молодежным чемпионатом мира-2023 и с взрослым чемпионатом мира-2023?

— Прежде всего мы должны дождаться решения ВАДА 9 декабря. После этого последует апелляция, которая займет примерно год. Тогда мы примерно будем понимать, чего ждать. Там же не только молодежный и взрослый чемпионат мира. Еще и женский чемпионат мира в Уфе (должен пройти в 2021 году). Но еще раз — нужно ждать решения и отталкиваться уже от него. Из разговоров с нашими юристами — я думаю, что мы сможем сохранить эти турниры для России. Что касается лично меня, то я всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя наказывать всех за проступки, которых конкретные люди не совершали. Нельзя наказывать хоккеистов за то, к чему они вообще не причастны. Сборной России по хоккею в Сочи не повезло. Но она была абсолютно чиста, что доказывают и проверки. И за что тогда ее наказывать? Хоккей в принципе чист. Российский — в том числе. И я считаю, что хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист.

— Вы можете себе представить, что сборная России уже на ближайшем молодежном чемпионате мира в Чехии будет называться «Спортсмены из России» и выступать под нейтральным флагом?

— Я не знаю, что на это ответить. Не знаю, возможно ли это. Очень сложный случай. Давайте дождемся решения. (Игорь Еронко)