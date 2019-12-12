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Допинг

Чемпионат мира

Рене Фазель: «Будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России»

10:33
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что организация выступает против переноса международных турниров из России. Санкт-Петербург должен принять чемпионат мира, Новосибирск — молодежный чемпионат мира, Уфа — женский чемпионат мира.

— Ждем решения CAS, будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России, сдаваться не собираемся, — цитирует Фазеля РИА «Новости».

«Не трогайте невиновных! Хоккей не связан со скандалом имени Родченкова». Фазель выступил в защиту России

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191212/1562301423.html

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