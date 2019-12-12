Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Германия
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|Дания
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|5.
|Канада
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|6.
|Словакия
|0
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|0-0
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|7.
|Чехия
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|0-0
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|8.
|Швеция
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|0-0
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Группа B
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|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|Норвегия
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|Россия
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|6.
|США
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Рене Фазель: «Будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России»
10:33
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что организация выступает против переноса международных турниров из России. Санкт-Петербург должен принять чемпионат мира, Новосибирск — молодежный чемпионат мира, Уфа — женский чемпионат мира.
— Ждем решения CAS, будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России, сдаваться не собираемся, — цитирует Фазеля РИА «Новости».
«Не трогайте невиновных! Хоккей не связан со скандалом имени Родченкова». Фазель выступил в защиту России
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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