Рене Фазель: «Будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России»

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что организация выступает против переноса международных турниров из России. Санкт-Петербург должен принять чемпионат мира, Новосибирск — молодежный чемпионат мира, Уфа — женский чемпионат мира.

— Ждем решения CAS, будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России, сдаваться не собираемся, — цитирует Фазеля РИА «Новости».

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