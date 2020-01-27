Заслуженный тренер России Владимир Плющев поддержал идею включения в тренерский штаб национальной сборной России наставника молодежной команды Валерия Брагина и его помощника Александра Бойкова.

Брагин будет работать в национальной сборной. Он заслужил повышение

— Работа этих специалистов с молодежной сборной показала, что они хорошо действуют в связке и, на мой взгляд, это решение абсолютно правильное. От национальной сборной все мы хотим видеть тот стиль игры, который демонстрировала наша молодежка на недавнем чемпионате мира в Чехии — играть комбинационно, больше владеть шайбой, действовать активно. С приходом Брагина и Бойкова, видимо, появятся и перспективные молодые ребята из их команды. Кого-то, возможно, мы увидим уже на Шведских хоккейных играх.?