Овечкин - о первой шайбе на ЧМ: "Поставили галочку - идем дальше"

Нападающий сборной России Александр Овечкин - о матче с Италией (10:0) и первом голе на чемпионате мира.
- Матч официальный, победа придает уверенности, но жалко ребят, которые играли сегодня против нас, - заявил Овечкин. - Они пытались, но уровень мастерства видно сразу.
- Важно было прервать неудачную статистику на братиславском льду?
- Все ребят. Поставили галочку - идем дальше.
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