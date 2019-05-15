Чемпионат мира

23:36 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Овечкин - о первой шайбе на ЧМ: "Поставили галочку - идем дальше"

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Нападающий сборной России Александр Овечкин - о матче с Италией (10:0) и первом голе на чемпионате мира.

- Матч официальный, победа придает уверенности, но жалко ребят, которые играли сегодня против нас, - заявил Овечкин. - Они пытались, но уровень мастерства видно сразу.

- Важно было прервать неудачную статистику на братиславском льду?

- Все ребят. Поставили галочку - идем дальше.

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